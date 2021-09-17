Избирательные участки открылись для голосования в Пензенской области Политика

Пенза, 17 сентября 2021. PenzaNews. Избирательные участки в Пензенской области для голосования на выборах депутатов Госдумы России восьмого созыва и досрочных выборах губернатора открылись в 8.00 пятницы, 17 сентября.

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Все они будут работать ровно до 20.00. Аналогичный режим работы участков, которых в регионе насчитывается 1 тыс. 67, предусмотрен 18 и 19 сентября.

Для голосования на выборах в Госдуму каждый избиратель получает два бюллетеня — по федеральному и одномандатному округам. В первом случае он может проголосовать за одну из 14 партий, чьи списки ранее зарегистрировал ЦИК, по второму бюллетеню — за конкретного кандидата.

По 146-му пензенскому одномандатному округу, который включает в себя территорию Ленинского и Первомайского районов Пензы, а также восточную часть региона, зарегистрированы 9 кандидатов. Это Андрей Абрамов (Партия пенсионеров), Юрий Вобликов («Яблоко»), Алексей Иванов (КПРФ), Павел Куликов (ЛДПР), Алина Можачкина-Грибанова («Зеленые»), Сергей Новиков («Новые люди»), Игорь Руденский («Единая Россия»), Антон Юрченко («Справедливая Россия – За правду») и Сергей Яхов (Российская партия свободы и справедливости).

В 147-м лермонтовском одномандатном округе, к которому относятся Железнодорожный, Октябрьский районы Пензы и западная часть области, за победу борются 6 человек: Кирилл Метальников («Яблоко»), Игорь Никитенко (Партия пенсионеров), Андрей Рекаев (ЛДПР), Александр Самокутяев («Единая Россия»), Александр Трутнев (КПРФ) и Алексей Шпагин («Справедливая Россия – За правду»).

В бюллетень для голосования на досрочных выборах губернатора Пензенской области внесено пять фамилий. На пост главы региона претендуют Александр Васильев (ЛДПР), Олег Мельниченко («Единая Россия»), Петр Чугай (Партия пенсионеров), Олег Шаляпин (КПРФ) и Алексей Шпагин («Справедливая Россия – За правду»).

Фамилии кандидатов в бюллетенях расположены в алфавитном порядке. Графы «Против всех» нет.

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Помимо этого, в дни голосования состоятся выборы депутатов собраний представителей Каменского и Сердобского районов, а также довыборы в собрания представителей городов Городище и Нижний Ломов по округам №5 и №14 соответственно.

В 11 районах Пензенской области — Белинском, Бессоновском, Каменском, Лопатинском, Наровчатском, Неверкинском, Нижнеломовском, Никольском, Сердобском, Сосновоборском и Тамалинском — пройдут дополнительные выборы в комитеты местного самоуправления.

Таким образом, в зависимости от места регистрации каждый избиратель, пришедший на участок, получит от трех до пяти бюллетеней.

По данным облизбиркома, на 1 июля 2021 года численность избирателей в Пензенской области составляла 1 млн. 41 тыс. 875 человек.

17 и 18 сентября подсчет голосов производиться не будет. Он начнется после закрытия избирательных участков в воскресенье, 19 сентября.