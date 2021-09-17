Явка избирателей на выборах в Пензенской области превысила 22% Политика

Пенза, 17 сентября 2021. PenzaNews. Явка избирателей на выборах в Пензенской области составила 22,26%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в избирательной комиссии региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это данные на 20.00 пятницы, 17 сентября», — сказали в избиркоме.

В комиссии добавили также, что явка на всех выборах в регионе в день голосования считается от единого округа федеральной кампании.

«Явка везде разная — на едином [округе], на одномандатном, на губернаторских выборах, но она отличается сотыми долями процента. [...] Поэтому принято считать явку по федеральной кампании по максимальному протоколу», — пояснили в облизбиркоме.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», трехдневное голосование стартовало 17 сентября.

В Пензенской области проходят выборы депутатов Госдумы России восьмого созыва, досрочные выборы губернатора, выборы депутатов собраний представителей Каменского и Сердобского районов, а также довыборы в собрания представителей городов Городище и Нижний Ломов по округам №5 и №14 соответственно.

Кроме того, в 11 районах — Белинском, Бессоновском, Каменском, Лопатинском, Наровчатском, Неверкинском, Нижнеломовском, Никольском, Сердобском, Сосновоборском и Тамалинском — проходят дополнительные выборы в комитеты местного самоуправления.

Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.