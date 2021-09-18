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Явка избирателей в Пензенской области по итогам двух дней голосования составила почти 40%

21:37 | 18.09.2021 | Политика

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Пенза, 18 сентября 2021. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области, где жители выбирают губернатора и депутатов Госдумы, по итогам двух дней голосования составила 39,68%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в избирательной комиссии региона.

Явка избирателей в Пензенской области по итогам двух дней голосования составила почти 40%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На 20.00 субботы, 18 сентября, явка по Пензенской области составила 39,68% от общего числа избирателей», — сказали в избиркоме, добавив, что на 15.00 она составляла 32,66%.

В комиссии напомнили также, что явка на всех выборах в регионе в день голосования считается от единого округа федеральной кампании.

По информации ЦИК России, явка на выборах в Госдуму в целом по РФ по итогам двух дней голосования составила 31,51%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», помимо выборов депутатов Госдумы и досрочных выборов губернатора, в Пензенской области проходят выборы депутатов собраний представителей Каменского и Сердобского районов, а также довыборы в собрания представителей городов Городище и Нижний Ломов.

Кроме того, в 11 районах Пензенской области проходят дополнительные выборы в комитеты местного самоуправления.

Трехдневное голосование, которое стартовало накануне, завершится в 20.00 воскресенья, 19 сентября. После этого начнется подсчет голосов.

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