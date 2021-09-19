Шпагин проголосовал на выборах в Госдуму и досрочных выборах губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 19 сентября 2021. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Гелиос», секретарь бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Алексей Шпагин проголосовал на выборах в Госдуму России и досрочных выборах губернатора Пензенской области на избирательном участке №119, расположенном в школе №77 города Пензы.

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«Я пришел голосовать по месту своей регистрации, где проживаю», — сказал Алексей Шпагин журналистам.

Он добавил, что школу №77 окончил его сын, а в настоящее время здесь учится его дочь.

По мнению Алексея Шпагина, который пришел на избирательный участок вместе с семьей, важно исполнить свой гражданский долг, чтобы страна процветала.

«Хотелось бы поблагодарить всех пензенцев — тех, кто уже сделал свой выбор; призвать, пригласить тех, кто еще не сделал», — отметил он.