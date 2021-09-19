EN
17:56:37 Воскресенье, 19 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Васильев проголосовал на выборах в Госдуму и досрочных выборах губернатора Пензенской области

12:51 | 19.09.2021 | Политика

Печать

Пенза, 19 сентября 2021. PenzaNews. Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по экономической политике, глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Александр Васильев проголосовал на выборах в Госдуму России и досрочных выборах губернатора на избирательном участке №34, расположенном в гимназии «САН» города Пензы.

Васильев проголосовал на выборах в Госдуму и досрочных выборах губернатора Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе короткого общения с журналистами Александр Васильев отметил, что всегда принимает участие в голосовании.

«Это абсолютно правильная позиция, потому что не нужно думать, что за нас кто-то и что-то решит. Необходимо самим идти на выборы», — подчеркнул он.

Александр Васильев добавил, что у тех, кто пока не проголосовал, еще есть возможность посетить избирательные участки.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области в январе-августе объемы производства молока сократились на 0,6% Сиделка подозревается в краже денег у жительницы Пензы
Москвич лишился 63 тыс. рублей, пытаясь заказать интимные услуги в Пензе В Пензенской области за сутки подтверждено 235 случаев заражения коронавирусом
Производство скота и птицы в Пензенской области в январе-августе снизилось до 274,5 тыс. тонн В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама