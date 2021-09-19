Васильев проголосовал на выборах в Госдуму и досрочных выборах губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 19 сентября 2021. PenzaNews. Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по экономической политике, глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Александр Васильев проголосовал на выборах в Госдуму России и досрочных выборах губернатора на избирательном участке №34, расположенном в гимназии «САН» города Пензы.

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В ходе короткого общения с журналистами Александр Васильев отметил, что всегда принимает участие в голосовании.

«Это абсолютно правильная позиция, потому что не нужно думать, что за нас кто-то и что-то решит. Необходимо самим идти на выборы», — подчеркнул он.

Александр Васильев добавил, что у тех, кто пока не проголосовал, еще есть возможность посетить избирательные участки.