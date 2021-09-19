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ВЫБОРЫ Выборы в Госдуму в Пензенской области: «Единая Россия» — 55,92%, КПРФ — 16,89%

В Пензенской области начался подсчет голосов избирателей

20:00 | 19.09.2021 | Политика

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Пенза, 19 сентября 2021. PenzaNews. Голосование на выборах депутатов Госдумы России восьмого созыва и досрочных выборах губернатора, которое проходило в Пензенской области с 17 по 19 сентября, завершено.

В Пензенской области начался подсчет голосов избирателей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

Согласно последним данным, которые есть пока лишь на 18.00, явка избирателей в Пензенской области составила более 54%.

Помимо выборов депутатов Госдумы и досрочных выборов губернатора, в течение трех дней в регионе проходили выборы депутатов собраний представителей Каменского и Сердобского районов, а также довыборы в собрания представителей городов Городище и Нижний Ломов.

Кроме того, в 11 районах проходили дополнительные выборы в комитеты местного самоуправления.

Таким образом, в зависимости от места регистрации каждому пришедшему на участок избирателю выдавалось от трех до пяти бюллетеней для голосования.

Ожидается, что предварительные итоги выборов в Пензенской области станут известны утром в понедельник, 20 сентября.

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