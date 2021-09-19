В Пензенской области начался подсчет голосов избирателей
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Пенза, 19 сентября 2021. PenzaNews. Голосование на выборах депутатов Госдумы России восьмого созыва и досрочных выборах губернатора, которое проходило в Пензенской области с 17 по 19 сентября, завершено.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.
Согласно последним данным, которые есть пока лишь на 18.00, явка избирателей в Пензенской области составила более 54%.
Помимо выборов депутатов Госдумы и досрочных выборов губернатора, в течение трех дней в регионе проходили выборы депутатов собраний представителей Каменского и Сердобского районов, а также довыборы в собрания представителей городов Городище и Нижний Ломов.
Кроме того, в 11 районах проходили дополнительные выборы в комитеты местного самоуправления.
Таким образом, в зависимости от места регистрации каждому пришедшему на участок избирателю выдавалось от трех до пяти бюллетеней для голосования.
Ожидается, что предварительные итоги выборов в Пензенской области станут известны утром в понедельник, 20 сентября.