Явка избирателей в Пензенской области по данным на 18.00 составила более 54% Политика

Пенза, 19 сентября 2021. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области, где проходят выборы депутатов Госдумы и досрочные выборы губернатора, по данным на 18.00 воскресенья, 19 сентября, составила более 54%.

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«На 18.00 явка по Пензенской области составила 54,47% от общего числа избирателей», — сообщили ИА «PenzaNews» в облизбиркоме, напомнив, что на 15.00 она была 50,29%, на 12.00 — 45,35%, на 10.00 — 41,78%.

Помимо выборов депутатов Госдумы и досрочных выборов губернатора, в Пензенской области проходят выборы депутатов собраний представителей Каменского и Сердобского районов, а также довыборы в собрания представителей городов Городище и Нижний Ломов.

Кроме того, в 11 районах проходят дополнительные выборы в комитеты местного самоуправления.

Трехдневное голосование, которое стартовало 17 сентября, завершится в 20.00 воскресенья, 19 сентября. После этого начнется подсчет голосов.