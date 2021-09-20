Руденский и Самокутяев по-прежнему лидируют на выборах в Госдуму Политика

Пенза, 20 сентября 2021. PenzaNews. Кандидаты от партии «Единая Россия» — Игорь Руденский и Александр Самокутяев — по-прежнему уверенно лидируют на выборах в Госдуму в Пензенской области в 146-м и 147-м одномандатных округах соответственно.

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По данным, которые ИА «PenzaNews» предоставили в облизбиркоме, после обработки 75,38% протоколов УИК Игорь Руденский набирает 62,46% голосов.

На втором месте находится представитель КПРФ Алексей Иванов с 14,25%, на третьем — кандидат от ЛДПР Павел Куликов, у него 5,02%.

Александр Самокутяев лидирует с 53,93% голосов после обработки 81,87% протоколов УИК.

Вторым по округу идет коммунист Александр Трутнев, который получает 16,83%. На третьем месте располагается представитель партии «Справедливая Россия – За правду» Алексей Шпагин, его результат 10,5%.