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Очередная сессия пензенской гордумы состоится 24 сентября

11:04 | 22.09.2021 | Политика

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Пенза, 22 сентября 2021. PenzaNews. 27-я очередная сессия Пензенской городской думы седьмого созыва состоится в предстоящую пятницу, 24 сентября.

Очередная сессия пензенской гордумы состоится 24 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она будет созвана в соответствии с распоряжением главы Пензы Владимира Мутовкина №89.

Согласно сведениям, размещенным на сайте гордумы, в повестку включено более 10 вопросов.

В частности, депутаты обсудят необходимость внесения изменений в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, установления дополнительных мер соцподдержки отдельных категорий граждан, переселяемых из аварийного жилья по этапу 2020-2021 годов, и заслушают ряд отчетов, в том числе о ходе подготовки к отопительному сезону, о реализации программы формирования современной городской среды и о поддержке территориального общественного самоуправления.

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