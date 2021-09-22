Очередная сессия пензенской гордумы состоится 24 сентября Политика

Пенза, 22 сентября 2021. PenzaNews. 27-я очередная сессия Пензенской городской думы седьмого созыва состоится в предстоящую пятницу, 24 сентября.

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Она будет созвана в соответствии с распоряжением главы Пензы Владимира Мутовкина №89.

Согласно сведениям, размещенным на сайте гордумы, в повестку включено более 10 вопросов.

В частности, депутаты обсудят необходимость внесения изменений в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, установления дополнительных мер соцподдержки отдельных категорий граждан, переселяемых из аварийного жилья по этапу 2020-2021 годов, и заслушают ряд отчетов, в том числе о ходе подготовки к отопительному сезону, о реализации программы формирования современной городской среды и о поддержке территориального общественного самоуправления.