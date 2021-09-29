Чистякова стала выпускницей второго потока программы «Женщина-лидер» Политика

Пенза, 29 сентября 2021. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области, председатель реготделения Союза женщин России, директор благотворительного фонда «Караван добрых дел», замруководителя ООО «Дионис» по социальным вопросам Ольга Чистякова стала выпускницей второго потока образовательной программы «Женщина-лидер».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В минувший вторник, 28 сентября, она приняла участие в мероприятии в Совете Федерации, в ходе которого слушательницам в торжественной обстановке были вручены соответствующие сертификаты.

Комментируя результаты прохождения образовательной программы, Ольга Чистякова отметила пользу подобного обучения.

«Четырехмесячный интенсив, организованный по инициативе [председателя Совета Федерации] Валентины Матвиенко, позволил взглянуть на социальную работу по-новому, помог увидеть дополнительные возможности, привлечь единомышленников и увеличить позитивный эффект от реализации проектов», — цитирует Ольгу Чистякову пресс-служба Заксобрания Пензенской области.

Программа «Женщина-лидер» реализуется мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с советом Евразийского женского форума при Совете Федерации с 2020 года.

Ее миссия — формирование и развитие сообщества успешных женщин, где каждая является уникальной личностью и готова участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны.

Первый поток программы прошел с 21 сентября по 18 декабря 2020 года. Он объединил 137 участниц со всей страны.

Второй поток прошел с период с 11 марта по 25 июня 2021 года. Его участницами стали 147 женщин.