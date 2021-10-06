Очередная сессия пензенского Заксобрания состоится 22 октября Политика

Пенза, 6 октября 2021. PenzaNews. 45-я очередная сессия Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва пройдет в пятницу, 22 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В условиях неблагоприятной эпидемической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции заседание вновь пройдет в ограниченном составе — только с участием депутатов и докладчиков», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что такое решение принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и ограничений, установленных постановлением губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

«Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте Законодательного собрания Пензенской области», — сказано в сообщении.