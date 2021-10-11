Петрова стала первым замминистра — начальником управления ЗАГС Минтруда Политика

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Юлия Петрова стала первым заместителем министра – начальником управления ЗАГС министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«В министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области первым заместителем министра – начальником управления записей актов гражданского состояния назначена Петрова Юлия Сергеевна», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 11 октября.

С ноября 2020 года Юлия Петрова возглавляла управление ЗАГС Пензенской области. В июле 2021 года было принято решение об упразднении данного управления и передаче его функций министерству труда, социальной защиты и демографии региона.