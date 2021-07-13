EN
21:34:46 Вторник, 13 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Опубликовано постановление о новой структуре исполнительных органов госвласти Пензенской области

11:10 | 13.07.2021 | Политика

Печать

Пенза, 13 июля 2021. PenzaNews. Постановление губернатора Пензенской области №119 от 12 июля, которым утверждена новая структура исполнительных органов государственной власти региона, опубликовано на официальном сайте облправительства.

Опубликовано постановление о новой структуре исполнительных органов госвласти Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно документу, в структуру исполнительных органов госвласти теперь будут входить: правительство Пензенской области; 14 министерств — внутренней и информационной политики; госимущества; ЖКХ и гражданской защиты населения; здравоохранения; культуры и туризма; лесного, охотничьего хозяйства и природопользования; образования; промышленности, экономики и инновационной политики; сельского хозяйства; строительства и дорожного хозяйства; труда, соцзащиты и демографии; физкультуры и спорта; финансов; цифрового развития, транспорта и связи; 4 департамента — общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей; по охране памятников истории и культуры; по делам архивов; по регулированию тарифов и энергосбережению; а также представительство правительства Пензенской области при правительстве России.

Читайте также

Мельниченко объявил о старте реформы органов власти в Пензенской области

В соответствии с постановлением облправительства №410-пП, которое было подписано в тот же день, будут упразднены: министерство экономики, управление по регулированию контрактной системы и закупкам, управление транспорта.

Еще три ведомства будут переименованы: министерство промышленности и инновационной политики — в министерство промышленности, экономики и инновационной политики; департамент информполитики и СМИ — в министерство внутренней и информационной политики; управление цифрового развития, информационных технологий и связи — в министерство цифрового развития, транспорта и связи.

Кроме того, будет создан новый исполнительный орган государственной власти региона — представительство правительства Пензенской области при правительстве России. Ранее он уже действовал, но в 2014 году был упразднен. Вместо него было создано одноименное государственное бюджетное учреждение.

Читайте также

Реформу органов власти в Пензенской области планируется завершить в сентябре 2021 года

Согласно постановлению облправительства №411-пП от 12 июля, департамент государственного имущества будет переименован в министерство, а еще четыре ведомства — управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, управление по регулированию тарифов и энергосбережению, комитет по делам архивов, комитет по охране памятников истории и культуры — станут департаментами.

В соответствии с постановлением облправительства №412-пП, которое подписано в тот же день, будут упразднены: департамент градостроительства и архитектуры, управление ветеринарии, управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Госжилстройтехинспекция), а также управление ЗАГС.

Новости партнеров
Читайте также
Олег Мельниченко посетил Шемышейский и Пензенский районы с рабочим визитом В Пензе выпускник гимназии №1 получил 389 баллов по итогам четырех ЕГЭ
Нападающий Антон Ковалев перешел в пензенский «Дизель» Двое игроков пензенского «Дизеля» пройдут просмотр в клубах КХЛ
Музей Куприна включен в маршрут «По следам Золотой Орды в город, в котором вся история России» В Пензенской области за сутки подтверждено 217 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама