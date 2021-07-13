Опубликовано постановление о новой структуре исполнительных органов госвласти Пензенской области Политика

Пенза, 13 июля 2021. PenzaNews. Постановление губернатора Пензенской области №119 от 12 июля, которым утверждена новая структура исполнительных органов государственной власти региона, опубликовано на официальном сайте облправительства.

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Согласно документу, в структуру исполнительных органов госвласти теперь будут входить: правительство Пензенской области; 14 министерств — внутренней и информационной политики; госимущества; ЖКХ и гражданской защиты населения; здравоохранения; культуры и туризма; лесного, охотничьего хозяйства и природопользования; образования; промышленности, экономики и инновационной политики; сельского хозяйства; строительства и дорожного хозяйства; труда, соцзащиты и демографии; физкультуры и спорта; финансов; цифрового развития, транспорта и связи; 4 департамента — общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей; по охране памятников истории и культуры; по делам архивов; по регулированию тарифов и энергосбережению; а также представительство правительства Пензенской области при правительстве России.

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В соответствии с постановлением облправительства №410-пП, которое было подписано в тот же день, будут упразднены: министерство экономики, управление по регулированию контрактной системы и закупкам, управление транспорта.

Еще три ведомства будут переименованы: министерство промышленности и инновационной политики — в министерство промышленности, экономики и инновационной политики; департамент информполитики и СМИ — в министерство внутренней и информационной политики; управление цифрового развития, информационных технологий и связи — в министерство цифрового развития, транспорта и связи.

Кроме того, будет создан новый исполнительный орган государственной власти региона — представительство правительства Пензенской области при правительстве России. Ранее он уже действовал, но в 2014 году был упразднен. Вместо него было создано одноименное государственное бюджетное учреждение.

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Согласно постановлению облправительства №411-пП от 12 июля, департамент государственного имущества будет переименован в министерство, а еще четыре ведомства — управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, управление по регулированию тарифов и энергосбережению, комитет по делам архивов, комитет по охране памятников истории и культуры — станут департаментами.

В соответствии с постановлением облправительства №412-пП, которое подписано в тот же день, будут упразднены: департамент градостроительства и архитектуры, управление ветеринарии, управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Госжилстройтехинспекция), а также управление ЗАГС.