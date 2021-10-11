EN
17:24:41 Понедельник, 11 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Бибарсов стал начальником департамента по делам архивов

12:11 | 11.10.2021 | Политика

Печать

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Зуфяр Бибарсов назначен начальником департамента по делам архивов Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Бибарсов стал начальником департамента по делам архивов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Департамент по делам архивов: начальником департамента назначен Бибарсов Зуфяр Хамзинович, заместителем начальника департамента — Зеленова Татьяна Ивановна», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 11 октября.

До этого Зуфяр Бибарсов занимал должность временно исполняющего обязанности председателя комитета по делам архивов Пензенской области, Татьяна Зеленова — его заместителя.

В соответствии с постановлением регионального правительства №411-пП от 12 июля 2021 года комитет переименован в департамент.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе 12–15 октября будут работать передвижные пункты вакцинации Рынок труда Пензенской области вернулся к допандемическим показателям — Качан
По факту гибели пешехода в Мокшанском районе организована проверка В пензенском Минздраве сообщили о возобновлении работы пунктов вакцинации в ТЦ
«Ростелеком» построил оптическую сеть в Средней Елюзани В Пензенской области за сутки подтверждено 284 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама