Бибарсов стал начальником департамента по делам архивов Политика

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Зуфяр Бибарсов назначен начальником департамента по делам архивов Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Департамент по делам архивов: начальником департамента назначен Бибарсов Зуфяр Хамзинович, заместителем начальника департамента — Зеленова Татьяна Ивановна», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 11 октября.

До этого Зуфяр Бибарсов занимал должность временно исполняющего обязанности председателя комитета по делам архивов Пензенской области, Татьяна Зеленова — его заместителя.

В соответствии с постановлением регионального правительства №411-пП от 12 июля 2021 года комитет переименован в департамент.