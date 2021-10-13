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Лузгин прокомментировал свой уход с поста мэра Пензы

09:56 | 13.10.2021 | Политика

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Пенза, 13 октября 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин, который накануне написал заявление об отставке по собственному желанию, прокомментировал свой уход с поста мэра.

Лузгин прокомментировал свой уход с поста мэра Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Перехожу на новое место работы. Занимал пост главы администрации города Пензы два года. Многое удалось сделать, но хотелось бы сделать еще больше. Как в целом для города, так и по конкретным обращениям горожан», — написал он на своей странице в Instagram.

Андрей Лузгин добавил, что принимаемые решения были призваны содействовать достижению таких целей, как повышение комфортности проживания в Пензе и благополучия жителей, а также обеспечение бесперебойной работы городской инфраструктуры.

«Зачастую это были преобразования не одного года, а основа для перспективного развития», — отметил мэр.

Андрей Лузгин особо обратил внимание на то, что «за каждым программным мероприятием, каждым реализованным проектом — труд команды, которая находила возможности для этого в условиях ограниченного бюджета».

«Уверен, новый глава администрации продолжит эту работу, не снижая темпа. Спасибо коллегам за совместную работу, а всем жителям — за доверие и поддержку!» — подытожил он.

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