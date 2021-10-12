Мэр Пензы Лузгин написал заявление об отставке по собственному желанию Политика

Пенза, 12 октября 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин написал заявление об отставке по собственному желанию во вторник, 12 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«Вопрос о сложении его полномочий будет рассмотрен в пятницу на внеочередном заседании Пензенской городской думы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что исполнение обязанностей главы администрации Пензы возложено на вице-мэра по экономике и развитию предпринимательства Александра Басенко.

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Глава администрации города Пензы — должностное лицо, возглавляющее деятельность исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.

Руководит администрацией Пензы на принципах единоначалия. Назначается на должность Пензенской городской думой из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса.

Контракт с главой администрации Пензы заключает глава города на срок полномочий гордумы, принявшей решение о его назначении — до начала работы представительного органа нового созыва, но не менее чем на два года.

Андрей Лузгин был избран мэром на сессии гордумы 25 октября 2019 года. Контракт с ним был подписан 31 октября.