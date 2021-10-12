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Мэр Пензы Лузгин написал заявление об отставке по собственному желанию

10:49 | 12.10.2021 | Политика

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Пенза, 12 октября 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин написал заявление об отставке по собственному желанию во вторник, 12 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Мэр Пензы Лузгин написал заявление об отставке по собственному желанию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вопрос о сложении его полномочий будет рассмотрен в пятницу на внеочередном заседании Пензенской городской думы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что исполнение обязанностей главы администрации Пензы возложено на вице-мэра по экономике и развитию предпринимательства Александра Басенко.

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Глава администрации города Пензы — должностное лицо, возглавляющее деятельность исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.

Руководит администрацией Пензы на принципах единоначалия. Назначается на должность Пензенской городской думой из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса.

Контракт с главой администрации Пензы заключает глава города на срок полномочий гордумы, принявшей решение о его назначении — до начала работы представительного органа нового созыва, но не менее чем на два года.

Андрей Лузгин был избран мэром на сессии гордумы 25 октября 2019 года. Контракт с ним был подписан 31 октября.

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