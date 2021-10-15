Лузгин обратился к депутатам гордумы Пензы Политика

Пенза, 15 октября 2021. PenzaNews. Андрей Лузгин, освободивший пост главы администрации Пензы по собственному желанию, обратился к депутатам гордумы седьмого созыва, которые приняли его досрочную отставку в ходе 28-й внеочередной сессии в пятницу, 15 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Безусловно, у нас были и удачи, и неудачи в нашей работе. Не все можно было решить за такой короткий период времени. Не в свое оправдание, но на всякий случай напомню, что мы два года работали в условиях пандемии [коронавируса] и тех ограничений, которые она на нас наложила. Это касалось и скорости выполнения работ, и доходов бюджета, которые у нас с вами могли бы расти быстрее», — отметил он.

Андрей Лузгин подчеркнул, что выстраивал свое взаимодействие с депутатами, вне зависимости от их принадлежности к той или иной фракции.

«Мы по всем вопросам старались находить решения для тех депутатов, которые хотели найти решение по своим округам и ставили решаемые задачи. Иногда задача действительно бывает нерешаемой или непосильной для нашего бюджета», — сказал он.

Читайте также

Депутаты приняли отставку Лузгина с поста мэра Пензы

Андрей Лузгин добавил, что подробная информация о результатах работы главы администрации Пензы за текущий год будет представлена в отчете, который гордуме предстоит рассмотреть в I квартале 2022-го.

Говоря о том, что не удалось сделать на посту мэра, он сделал акцент на разработке стратегии развития Пензы.

«Мы несколько раз откладывали этот пункт именно в силу пандемии, когда мы на самом деле не могли видеть сценарий развития и приходилось корректировать наши действия ежемесячно. Коллеги, поэтому [...] просьба все-таки собраться с силами и стратегию развития города выработать, выработать ее консенсусной для того, чтобы она отражала все пожелания наших граждан, и эту стратегию реализовывать через муниципальные программы и наш бюджет», — обратился Андрей Лузгин к народным избранникам.

По словам Андрея Лузгина, он не может сказать, что ему всегда было комфортно работать с депутатами гордумы.

«Но всегда это была работа в интересах жителей города. Спасибо вам за эти два года», — резюмировал он.