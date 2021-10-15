Депутаты приняли отставку Лузгина с поста мэра Пензы Политика

Пенза, 15 октября 2021. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы седьмого созыва приняли досрочную отставку Андрея Лузгина с поста главы администрации города в ходе 28-й внеочередной сессии в пятницу, 15 октября.

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Данный вопрос был включен в повестку первым.

В качестве докладчика по нему выступил глава города, член фракции «Единая Россия» Владимир Мутовкин, который напомнил, что ранее Андрей Лузгин написал заявление об отставке по собственному желанию.

При обсуждении этого вопроса повестки депутат от КПРФ Сергей Лукичев попросил мэра оценить свою деятельность за последние два года.

«Коллеги, я думаю, что оценку должны давать Вы и граждане города Пензы, а не я сам себя [должен] оценивать в данном случае», — сказал Андрей Лузгин.

Еще один депутат от Компартии России Виктор Хомец напомнил о тех планах, которые Андрей Лузгин озвучивал в октябре 2019 года при рассмотрении его кандидатуры на пост главы администрации, в частности, о привлечении инвестиций. Он поинтересовался, не намерен ли мэр «за эти слова ответить, выступить перед депутатами».

Андрей Лузгин обратил внимание на то, что отчет мэра представляется ежегодно: за 2020 год он был заслушан ранее, а за 2021-й будет подготовлен уже новым главой администрации Пензы.

«Если мы говорим про инвестиции, то мы за 2020 год говорили о том, что у нас рост порядка 20% по-моему произошел в деньгах. Вы видите, как у нас растут наш муниципальный бюджет и собственные доходы. Если сравнивать с 2019 годом, то собственные доходы по итогам 2021 года подрастут почти на 1 млрд. [рублей] за эти два года. Собственно, все эти деньги были направлены на развитие города и на решение тех задач, которые перед нами стояли», — подчеркнул он.

Заместитель главы города, руководитель фракции ЛДПР в гордуме Павел Куликов поинтересовался, в чем срочность рассмотрения вопроса об отставке, не дожидаясь очередной сессии, которая, по его словам, должна состояться в конце октября.

«Переход на новое место работы», — кратко ответил Андрей Лузгин.

Глава фракции КПРФ в гордуме Александр Смирнов спросил, не означает ли это, что Андрей Лузгин поставил свои интересы выше общественных.

«Хороший вопрос у Вас, немного личный. Тем не менее, я считаю, что основные задачи, которые стояли передо мной как перед главой администрации города Пензы были выполнены. Кроме меня, в администрации работают еще порядка 700 человек, и все те задачи, и все те вопросы, которые необходимо решать в текущем режиме, будут решены независимо от того, нахожусь ли я во главе администрации», — заявил Андрей Лузгин.

Других вопросов у депутатов не возникло, и Владимир Мутовкин предложил желающим выступить.

Этой возможностью воспользовались представители различных фракций.

Так, несколько депутатов от «Единой России» поблагодарили Андрея Лузгина за проделанную работу и пожелали ему успехов на новом поприще.

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Коммунисты подвергли критике деятельность Андрея Лузгина на посту мэра. В частности, Александр Смирнов выразил мнение, что уход главы администрации Пензы в отставку раньше срока, определенного контрактом, — «это просто предательство интересов города». Он также заявил о необходимости введения прямых выборов мэра. Андрей Жданнинов выразил мнение, что период работы Андрея Лузгина запомнится жителям заснеженными и обледеневшими улицами зимой, на которых люди получали увечья, рвущимися коммунальными сетями и массовыми отравлениями детей в образовательных организациях.

Депутат Людмила Коломыцева, избранная от «Справедливой России», пожелала Андрею Лузгину «слушать и слышать людей», где бы он ни работал.

Последним выступил глава Пензы Владимир Мутовкин, который поблагодарил мэра за его работу и за сотрудничество с депутатами.

«Я думаю, все-таки положительного было больше. Отрицательные моменты везде, во всей работе присутствуют. Но я скажу, что Вы честно работали, профессионально, справлялись со своими обязанностями. Хочу пожелать Вам удачи, чтобы все у Вас получилось на новом месте. Спасибо за работу еще раз», — сказал он.

После этого депутаты проголосовали за принятие проекта решения, согласно которому полномочия главы администрации Пензы Андрея Лузгина прекращены досрочно 15 октября 2021 года на основании пункта 1.2 ч. 1 ст. 32 устава города.

Решение вступает в силу со дня его принятия.