Кабельский отправлен в отставку в связи с утратой доверия Политика

Пенза, 16 октября 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«Распоряжение губернатора [Олега Мельниченко] о применении к врио министра спорта Пензенской области взыскания в виде увольнения подписано в пятницу, 15 октября», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что основанием стал доклад о результатах проверки деятельности главы регионального Минспорта.

«В действиях Григория Кабельского обнаружен конфликт интересов, к урегулированию которого чиновник не стремился. Григорий Кабельский отправлен в отставку за коррупционное правонарушение в связи с утратой доверия», — уточняется в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области на основании материалов ФСБ возбудил уголовное дело по факту получения взятки временно исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта региона Григорием Кабельским.

По данным следствия, с марта 2020 года по октябрь 2021-го подозреваемый на систематической основе получал от ряда лиц взятки за совершение действий (бездействия), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области.

15 октября чиновник был задержан сотрудниками регионального УФСБ после получения взятки в размере 120 тыс. рублей. При этом следствие располагает сведениями о получении подозреваемым незаконных вознаграждений в сумме не менее 1 млн. 250 тыс. рублей.