Состоялось первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра Политика

Пенза, 18 октября 2021. PenzaNews. Первое заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Пензы состоялось в понедельник, 18 октября.

Фото: Pgduma.ru

В состав комиссии вошли 14 человек.

Семеро из них назначены решением гордумы. Это глава города Владимир Мутовкин, его заместители Иван Краснов, Павел Куликов и Олег Шаляпин, депутаты Петр Чугай и Алексей Шуварин, а также начальник отдела муниципальной службы и кадров мэрии Наталья Ипатова.

Другая половина назначена губернатором Олегом Мельниченко. Это вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора и правительства региона Сергей Федотов, первый замруководителя аппарата губернатора и облправительства Евгений Гусейнов, замруководителя аппарата – начальник правового управления облправительства Сергей Сластных, министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов, начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений облправительства Николай Лукичев, руководитель исполкома реготделения «Единой России» Сергей Мельников и вице-спикер Законодательного собрания Вадим Супиков.

Согласно действующему порядку, председателем комиссии является глава города.

На первом заседании были избраны заместитель председателя и секретарь комиссии. Ими стали Иван Краснов и Наталья Ипатова соответственно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», должность главы администрации Пензы стала вакантной после отставки Андрея Лузгина.

Конкурс на ее замещение назначен на 8 ноября.