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Состоялось первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра

13:16 | 18.10.2021 | Политика

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Пенза, 18 октября 2021. PenzaNews. Первое заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Пензы состоялось в понедельник, 18 октября.

Состоялось первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра

Фото: Pgduma.ru

В состав комиссии вошли 14 человек.

Семеро из них назначены решением гордумы. Это глава города Владимир Мутовкин, его заместители Иван Краснов, Павел Куликов и Олег Шаляпин, депутаты Петр Чугай и Алексей Шуварин, а также начальник отдела муниципальной службы и кадров мэрии Наталья Ипатова.

Другая половина назначена губернатором Олегом Мельниченко. Это вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора и правительства региона Сергей Федотов, первый замруководителя аппарата губернатора и облправительства Евгений Гусейнов, замруководителя аппарата – начальник правового управления облправительства Сергей Сластных, министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов, начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений облправительства Николай Лукичев, руководитель исполкома реготделения «Единой России» Сергей Мельников и вице-спикер Законодательного собрания Вадим Супиков.

Согласно действующему порядку, председателем комиссии является глава города.

На первом заседании были избраны заместитель председателя и секретарь комиссии. Ими стали Иван Краснов и Наталья Ипатова соответственно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», должность главы администрации Пензы стала вакантной после отставки Андрея Лузгина.

Конкурс на ее замещение назначен на 8 ноября.

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