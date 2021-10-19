Мельниченко предложил кандидатуру Симонова на пост главы пензенского правительства Политика

Пенза, 19 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко внес на рассмотрение Законодательного собрания кандидатуру Николая Симонова для дачи согласия на назначение председателем регионального правительства.

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«B соответствии со ст. 42.1 устава Пензенской области вношу на согласование кандидатуру Симонова Николая Петровича на должность председателя правительства Пензенской области. По уровню профессионального образования, опыту работы, деловым качествам Симонов H.П. соответствует указанной должности», — говорится в письме, которое Олег Мельниченко направил в адрес председателя Заксобрания Валерия Лидина.

На сайте регионального парламента опубликован проект постановления, из которого следует, что депутаты намерены согласовать предложенную кандидатуру.

«Дать согласие губернатору Пензенской области на назначение Симонова Николая Петровича председателем правительства Пензенской области», — указано в проекте документа.

Биография

Симонов Николай Петрович

Согласно уставу Пензенской области, председатель регионального правительства назначается губернатором с согласия Законодательного собрания.



Предложение о кандидатуре на данный пост вносится в региональный парламент не позднее двухнедельного срока после вступления в должность губернатора или после освобождения от должности председателя правительства Пензенской области.



Законодательное собрание рассматривает представленную губернатором кандидатуру в течение двух недель.

В случае отклонения предложенной кандидатуры руководитель субъекта федерации не позднее двухнедельного срока вносит на согласование новую. В соответствии с уставом региона, в случае отклонения представленной кандидатуры допускается ее повторное внесение, но не более чем один раз.