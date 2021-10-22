Должность вице-губернатора – руководителя аппарата будет заменена должностью вице-губернатора Политика

Пенза, 22 октября 2021. PenzaNews. Должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области будет заменена должностью вице-губернатора. Соответствующие изменения внесены в устав региона и отдельные законы, в том числе «О государственных должностях Пензенской области» в ходе 45-й очередной сессии Законодательного собрания в пятницу, 22 октября.

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Внесение соответствующих изменений в региональное законодательство поддержали 27 депутатов, один проголосовал против.

Принятые на сессии законы вступят в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в настоящее время должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области занимает Сергей Федотов. О его назначении на этот пост губернатор Олег Мельниченко объявил 4 октября.