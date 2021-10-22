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Мельниченко назначил Симонова председателем правительства Пензенской области

14:01 | 22.10.2021 | Политика

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Пенза, 22 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назначил Николая Симонова председателем регионального правительства. Соответствующее распоряжение №349-р/к подписано в пятницу, 22 октября.

Мельниченко назначил Симонова председателем правительства Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Назначить с 22 октября 2021 года Симонова Николая Петровича на государственную должность Пензенской области председателя правительства Пензенской области на срок полномочий губернатора Пензенской области О.В. Мельниченко», — говорится в документе.

«Установить Симонову Н.П. денежное содержание в виде единого денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения, дополнительные выплаты в соответствии с действующим законодательством», — добавляется в распоряжении.

Ранее депутаты Законодательного собрания Пензенской области согласовали кандидатуру Николая Симонова для назначения на пост главы регионального правительства.

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