Мельниченко назначил Симонова председателем правительства Пензенской области
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Пенза, 22 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назначил Николая Симонова председателем регионального правительства. Соответствующее распоряжение №349-р/к подписано в пятницу, 22 октября.
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«Назначить с 22 октября 2021 года Симонова Николая Петровича на государственную должность Пензенской области председателя правительства Пензенской области на срок полномочий губернатора Пензенской области О.В. Мельниченко», — говорится в документе.
«Установить Симонову Н.П. денежное содержание в виде единого денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения, дополнительные выплаты в соответствии с действующим законодательством», — добавляется в распоряжении.
Ранее депутаты Законодательного собрания Пензенской области согласовали кандидатуру Николая Симонова для назначения на пост главы регионального правительства.