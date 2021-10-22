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Депутаты дали согласие на назначение Симонова председателем пензенского правительства

10:17 | 22.10.2021 | Политика

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Пенза, 22 октября 2021. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва дали согласие на назначение председателем регионального правительства Николая Симонова, кандидатуру которого предложил губернатор Олег Мельниченко.

Депутаты дали согласие на назначение Симонова председателем пензенского правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий вопрос рассмотрен в ходе очередной 45-й сессии регионального парламента в пятницу, 22 октября.

За принятие постановления о даче согласия на назначение председателя правительства Пензенской области проголосовали все 28 присутствовавших на сессии депутатов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Николай Симонов впервые занял пост председателя правительства Пензенской области в конце 2015 года. Тогда на эту должность его назначил губернатор Иван Белозерцев.

В марте 2021 года временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко назначил Николая Симонова врио председателя правительства региона.

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