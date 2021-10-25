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Симонов представлен в должности главы пензенского правительства

09:33 | 25.10.2021 | Политика

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Пенза, 25 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко представил Николая Симонова в должности председателя регионального правительства в ходе оперативного совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 25 октября.

Симонов представлен в должности главы пензенского правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Николай Петрович — человек, имеющий колоссальный управленческий опыт; человек, которого знает Пензенская область», — отметил глава региона.

Он охарактеризовал Николая Симонова как промышленника, который до 2015 года «работал на промпроизводстве, знает его от и до».

«Николай Петрович, я надеюсь, что мы с Вами будем еще долго и плодотворно работать на благо жителей Пензенской области», — добавил Олег Мельниченко.

«Спасибо за доверие, Олег Владимирович», — сказал Николай Симонов в ответном слове.

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