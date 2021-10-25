Круглова назначена заместителем министра строительства и дорожного хозяйства Политика

Пенза, 25 октября 2021. PenzaNews. Светлана Круглова назначена заместителем министра – начальником управления строительства министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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По его словам, Светлана Круглова, «всем хорошо известна, очень давно работает в системе строительства».

«Пожелаем Светлане Владимировне успехов на достаточно нелегком направлении деятельности», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 25 октября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до настоящего времени Светлана Круглова занимала должность врио первого заместителя министра – начальника управления строительства и дорожного хозяйства Минстроя Пензенской области.