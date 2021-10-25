Качан утвержден в должности министра труда, соцзащиты и демографии Политика

Пенза, 25 октября 2021. PenzaNews. Алексей Качан, временно исполнявший обязанности министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, утвержден в должности главы ведомства. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Я достаточно долго, практически в течение шести месяцев, внимательно смотрел за работой Алексея Андреевича. Мне кажется, Алексей Андреевич сложился как хороший руководитель. Тем более социальная сфера — это такая сфера, которая требует особого внимания к людям, особого отношения к людям. Мне кажется, что у Алексея Андреевича это получается. [...] Мне кажется, что мы с Алексеем Андреевичем сработаемся, и Алексей Андреевич будет и дальше ответственно относиться к работе в социальной сфере», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 25 октября.

Он напомнил, что ранее в состав Минтруда Пензенской области вошли все подразделения ЗАГС.

«То есть теперь это у нас не просто министерство труда и социальной защиты, но это полный законченный цикл, что касается демографической политики», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко пожелал Алексею Качану хорошей работы.