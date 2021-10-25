EN
16:50:02 Понедельник, 25 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Качан утвержден в должности министра труда, соцзащиты и демографии

11:55 | 25.10.2021 | Политика

Печать

Пенза, 25 октября 2021. PenzaNews. Алексей Качан, временно исполнявший обязанности министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, утвержден в должности главы ведомства. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Качан утвержден в должности министра труда, соцзащиты и демографии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я достаточно долго, практически в течение шести месяцев, внимательно смотрел за работой Алексея Андреевича. Мне кажется, Алексей Андреевич сложился как хороший руководитель. Тем более социальная сфера — это такая сфера, которая требует особого внимания к людям, особого отношения к людям. Мне кажется, что у Алексея Андреевича это получается. [...] Мне кажется, что мы с Алексеем Андреевичем сработаемся, и Алексей Андреевич будет и дальше ответственно относиться к работе в социальной сфере», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 25 октября.

Он напомнил, что ранее в состав Минтруда Пензенской области вошли все подразделения ЗАГС.

«То есть теперь это у нас не просто министерство труда и социальной защиты, но это полный законченный цикл, что касается демографической политики», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко пожелал Алексею Качану хорошей работы.

Новости партнеров
Читайте также
Шувалкин назначен замминистра общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Макаров назначен руководителем представительства пензенского правительства при правительстве РФ
Воробьева утверждена в должности замминистра здравоохранения Антонов стал замглавы министерства экономического развития и промышленности
Трялин назначен замминистра экономического развития и промышленности Каташов утвержден в должности первого замминистра сельского хозяйства
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама