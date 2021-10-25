Минобразования Пензенской области возглавит человек с опытом работы в системе Минобрнауки РФ Политика

Пенза, 25 октября 2021. PenzaNews. Кандидатура на должность министра образования Пензенской области проходит согласование в Минпросвещения России; на данный пост планируется назначить человека с опытом работы в системе Минобрнауки РФ и столичном вузе. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Министр образования [Пензенской области Александр Воронков] ушел в отставку. Временное исполнение обязанностей возложено на Аллу Викторовну Маркову. Хочу сказать, что Алле Викторовне недолго придется нести эту непростую ношу. В ближайшее время будет представлен новый министр образования Пензенской области. В настоящее время он проходит согласование в министерстве просвещения Российской Федерации», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в режиме видеоконференции в понедельник, 25 октября.

«Это достаточно молодой человек; человек, который работал в системе министерства образования и науки Российской Федерации; работал в Москве, был проректором одного из московских вузов, поэтому, думаю, что такая здоровая перезагрузка системы образования Пензенской области нам пойдет на пользу», — добавил губернатор.