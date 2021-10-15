Воронков отправлен в отставку Политика

Пенза, 15 октября 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра образования Пензенской области Александр Воронков отправлен в отставку. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона вечером в пятницу, 15 октября.

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«[Губернатор] Олег Мельниченко отправил в отставку врио министра образования Пензенской области Александра Воронкова», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что временно исполнять обязанности главы ведомства будет врио первого заместителя министра Алла Маркова.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Александр Воронков возглавил министерство образования Пензенской области в начале 2015 года после того, как пост руководителя ведомства освободила Светлана Копешкина, которая вышла на пенсию.

В марте 2021 года Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях в должности временно исполняющего обязанности губернатора, сообщил, что Александр Воронков пока продолжит работать в качестве врио министра образования региона, при этом его дальнейшая судьба на данном посту будет зависеть от мнения педагогической общественности.