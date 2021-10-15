EN
21:28:53 Пятница, 15 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Воронков отправлен в отставку

18:15 | 15.10.2021 | Политика

Печать

Пенза, 15 октября 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра образования Пензенской области Александр Воронков отправлен в отставку. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона вечером в пятницу, 15 октября.

Воронков отправлен в отставку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«[Губернатор] Олег Мельниченко отправил в отставку врио министра образования Пензенской области Александра Воронкова», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что временно исполнять обязанности главы ведомства будет врио первого заместителя министра Алла Маркова.

Читайте также

Минпросвещения откажет в согласовании кандидатуры Воронкова

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Александр Воронков возглавил министерство образования Пензенской области в начале 2015 года после того, как пост руководителя ведомства освободила Светлана Копешкина, которая вышла на пенсию.

В марте 2021 года Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях в должности временно исполняющего обязанности губернатора, сообщил, что Александр Воронков пока продолжит работать в качестве врио министра образования региона, при этом его дальнейшая судьба на данном посту будет зависеть от мнения педагогической общественности.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе в декларациях глав управлений и директоров учреждений выявлены недостоверные сведения Автопарк учреждений здравоохранения Пензенской области пополнили новые автомобили
Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Лучший социальный проект года» В Пензенской области за сутки подтверждено 312 случаев заражения коронавирусом
В Пензе мужчина заплатил 21 тыс. рублей за интимные услуги, но не получил их «Дамате» приобрела комбикормовый завод в Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама