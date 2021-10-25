Глава пензенского Минспорта будет назначен в ближайшее время Политика

Пенза, 25 октября 2021. PenzaNews. Министр физической культуры и спорта Пензенской области будет назначен в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в облправительстве, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 25 октября.

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«Временное исполнение обязанностей министра физической культуры и спорта Пензенской области возложено на Владимира Викторовича Жучкова. Тут тоже надо немножко подождать, в ближайшее время кандидатура нового министра спорта также будет представлена», — сказал глава региона, объявляя о кадровых решениях.

Он отметил, что в последнее время с деятельностью Минспорта Пензенской области были связаны «достаточно неприятные истории», в результате чего врио главы ведомства Григорий Кабельский и его заместитель Сергей Никишин лишились должностей в связи с утратой доверия.

«Это неприятная история, я не хочу ее ворошить», — подчеркнул Олег Мельниченко.

По его словам, необходимо оздоровить ситуацию в ведомстве, а также поправить положение дел в пензенском спорте в целом.

«Нам все-таки надо пензенский спорт поднимать и выводить на те позиции, которые всегда были ему присущи. Мы всегда гордились своим спортом. Думаю, что в ближайшее время мы предпримем ряд организационных мер для того, чтобы гордость за пензенский спорт мы сюда, на нашу малую родину, вернули», — сказал губернатор.