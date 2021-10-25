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Трялин назначен замминистра экономического развития и промышленности

13:38 | 25.10.2021 | Политика

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Пенза, 25 октября 2021. PenzaNews. Роман Трялин назначен заместителем министра экономического развития и промышленности Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, объявляя о кадровых решениях в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 25 октября.

Трялин назначен замминистра экономического развития и промышленности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, Роман Трялин зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный человек.

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Олег Мельниченко выразил надежду на то, что тот «реализует себя в рамках заместителя министра экономического развития и промышленности Пензенской области».

«Перед этим министерством стоят важные и амбициозные задачи», — сказал губернатор, напомнив, что ведомство было создано путем объединения министерства экономики и министерства промышленности и инновационной политики.

Глава региона пожелал Роману Трялину, ранее занимавшему пост врио первого заместителя министра экономики Пензенской области, хорошей и плодотворной работы в новой должности.

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