Трялин назначен замминистра экономического развития и промышленности Политика

Пенза, 25 октября 2021. PenzaNews. Роман Трялин назначен заместителем министра экономического развития и промышленности Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, объявляя о кадровых решениях в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 25 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, Роман Трялин зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный человек.

Читайте также

Хакимов назначен врио министра экономразвития и промышленности Пензенской области

Олег Мельниченко выразил надежду на то, что тот «реализует себя в рамках заместителя министра экономического развития и промышленности Пензенской области».

«Перед этим министерством стоят важные и амбициозные задачи», — сказал губернатор, напомнив, что ведомство было создано путем объединения министерства экономики и министерства промышленности и инновационной политики.

Глава региона пожелал Роману Трялину, ранее занимавшему пост врио первого заместителя министра экономики Пензенской области, хорошей и плодотворной работы в новой должности.