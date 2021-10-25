Трялин назначен замминистра экономического развития и промышленности
Печать
Пенза, 25 октября 2021. PenzaNews. Роман Трялин назначен заместителем министра экономического развития и промышленности Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, объявляя о кадровых решениях в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 25 октября.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
По его словам, Роман Трялин зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный человек.
Читайте также
Хакимов назначен врио министра экономразвития и промышленности Пензенской области
Олег Мельниченко выразил надежду на то, что тот «реализует себя в рамках заместителя министра экономического развития и промышленности Пензенской области».
«Перед этим министерством стоят важные и амбициозные задачи», — сказал губернатор, напомнив, что ведомство было создано путем объединения министерства экономики и министерства промышленности и инновационной политики.
Глава региона пожелал Роману Трялину, ранее занимавшему пост врио первого заместителя министра экономики Пензенской области, хорошей и плодотворной работы в новой должности.