Хакимов назначен врио министра экономразвития и промышленности Пензенской области Политика

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Алмаз Хакимов назначен временно исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«В министерстве экономического развития и промышленности временно исполняющим обязанности министра до завершения процедуры согласования назначен Хакимов Алмаз Хамитович», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 11 октября.

Олег Мельниченко добавил, что заместителем министра стал Дмитрий Шеменев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», министерство экономического развития и промышленности Пензенской области создано путем объединения трех ведомств: министерства экономики, министерства промышленности и инновационной политики, а также управления по регулированию контрактной системы и закупкам, которые возглавляли Сергей Капралов, Михаил Торгашин и Дмитрий Шеменев соответственно.