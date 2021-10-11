EN
17:23:53 Понедельник, 11 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Хакимов назначен врио министра экономразвития и промышленности Пензенской области

09:55 | 11.10.2021 | Политика

Печать

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Алмаз Хакимов назначен временно исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Хакимов назначен врио министра экономразвития и промышленности Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В министерстве экономического развития и промышленности временно исполняющим обязанности министра до завершения процедуры согласования назначен Хакимов Алмаз Хамитович», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 11 октября.

Олег Мельниченко добавил, что заместителем министра стал Дмитрий Шеменев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», министерство экономического развития и промышленности Пензенской области создано путем объединения трех ведомств: министерства экономики, министерства промышленности и инновационной политики, а также управления по регулированию контрактной системы и закупкам, которые возглавляли Сергей Капралов, Михаил Торгашин и Дмитрий Шеменев соответственно.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе 12–15 октября будут работать передвижные пункты вакцинации Рынок труда Пензенской области вернулся к допандемическим показателям — Качан
По факту гибели пешехода в Мокшанском районе организована проверка В пензенском Минздраве сообщили о возобновлении работы пунктов вакцинации в ТЦ
«Ростелеком» построил оптическую сеть в Средней Елюзани В Пензенской области за сутки подтверждено 284 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама