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Шувалкин назначен замминистра общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей

15:20 | 25.10.2021 | Политика

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Пенза, 25 октября 2021. PenzaNews. Павел Шувалкин назначен заместителем министра – начальником отдела по взаимодействию с правоохранительными органами министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Шувалкин назначен замминистра общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Павел Валерьевич имеет серьезный опыт работы в правоохранительных органах, прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника управления одной из силовых структур в Чеченской Республике, имеет хороший опыт и оперативной работы, и организационно-административной работы, и хорошую боевую подготовку», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в режиме видеоконференции в понедельник, 25 октября.

«Павел Валерьевич, мне кажется, что система взаимодействия с правоохранительными органами министерства в Вашем лице нашла очень хорошую, сильную опору и хорошего организатора», — добавил глава региона.

Как уточняется на сайте областного правительства, Павел Шувалкин приступит к работе на новом посту с 28 октября.

Ранее министром общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области был назначен Василий Ложкин, его заместителями — Ирина Селиванова, Александр Сергеев и Олег Курдюков.

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