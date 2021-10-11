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Ложкин назначен министром общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей

11:42 | 11.10.2021 | Политика

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Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Василий Ложкин назначен министром общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Ложкин назначен министром общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей: министром назначен Ложкин Василий Алексеевич», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 11 октября.

«Заместителями министра [назначены] Селиванова Ирина Александровна, Сергеев Александр Александрович и Курдюков Олег Анатольевич», — добавил Олег Мельниченко.

С марта 2021 года Василий Ложкин занимал должность врио начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области.

Согласно сведениям, размещенным на сайте ведомства, Ирина Селиванова и Александр Сергеев до настоящего времени были заместителями руководителя управления, Олег Курдюков — возглавлял отдел по реализации специальных программ.

Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области переименовано в министерство в соответствии с постановлением губернатора №175 от 30 сентября 2021 года.

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