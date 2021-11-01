Комаров назначен министром образования Пензенской области Политика

Пенза, 1 ноября 2021. PenzaNews. Алексей Комаров назначен министром образования Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 1 ноября.

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«Он работал заместителем начальника научно-исследовательского сектора, заместителем начальника управления научно-исследовательской деятельности, заместителем директора департамента воспитательной деятельности и социальной работы, заместителем начальника управления внеучебной деятельности Московского государственного университета технологий управления имени Разумовского. Работал в качестве советника, ведущего советника департамента контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений министерства образования и науки Российской Федерации. Был директором ФКБУ «Центр обеспечения деятельности управления административными зданиями министерства образования и науки Российской Федерации», — сказал глава региона.

Он добавил, что до назначения на пост министра Алексей Комаров занимал должность заместителя директора по развитию ФГБУ «Центр информационно-технического обеспечения» Минобрнауки России.

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«Алексей Павлович очень долго, практически всю свою сознательную жизнь работает в системе образования. Работал как в центральном аппарате министерства образования, так и в подведомственных учреждениях», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, Алексей Комаров «имеет хороший уровень отношений на уровне федеральных министерств» — Минобрнауки и Минпросвещения.

«Алексей Павлович, у Вас времени на раскачку нет. Надо сейчас доводить все национальные проекты, которые идут по линии Минобразования до логического конца», — сказал губернатор.

Он обратил внимание на то, что кандидатура Алексея Комарова согласована министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

«Сергей Сергеевич мне звонил в пятницу после прохождения совещания. В принципе, был удовлетворен уровнем подготовки кандидата. Кандидат, собственно, получил достаточно высокую оценку министра просвещения Российской Федерации», — подытожил глава региона.