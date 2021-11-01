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Канцерова стала полпредом губернатора в Заксобрании Пензенской области

09:48 | 01.11.2021 | Политика

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Пенза, 1 ноября 2021. PenzaNews. Наталья Канцерова, занимавшая должность прокурора Пензенской области на протяжении 8 лет — с 2013 по 2021 годы, назначена полномочным представителем губернатора в Законодательном собрании региона. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Канцерова стала полпредом губернатора в Заксобрании Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я думаю, что мы выведем несколько на другой уровень работу по нашему взаимодействию с Законодательным собранием. Теперь, в общем-то, все законопроекты, которые вносятся мною, правительством в Законодательное собрание, будут проходить через Наталью Евгеньевну, в том числе все процедуры необходимых согласований, которые ведутся по законодательной работе, тоже теперь у нас будут осуществляться через Наталью Евгеньевну», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 1 ноября.

По словам Олега Мельниченко, у Натальи Канцеровой имеется колоссальный опыт работы.

Он напомнил, что она начала трудиться в органах прокуратуры в 1979 году и прошла путь от стажера в Лопатинском районе до прокурора Пензенской области.

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«Я думаю, что мы очень сильно укрепились в правовом плане», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко выразил уверенность в том, что качество вносимых в региональный парламент законопроектов теперь «находится в надежных руках».

«Я Наталье Евгеньевне желаю хорошей работы в новой должности полномочного представителя», — резюмировал губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 октября 2021 года были внесены изменения в региональное законодательство, согласно которым введена новая государственная должность Пензенской области — полномочный представитель губернатора в Законодательном собрании.

Установлено, что полпред губернатора в региональном парламенте является членом регионального правительства.

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