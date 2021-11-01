Мельниченко представил Комарова коллективу министерства образования Пензенской области
Печать
Пенза, 1 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко представил нового министра образования региона Алексея Комарова коллективу ведомства.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Он отметил, что Алексей Комаров начал свой трудовой путь в 2005 году, и перечислил должности, которые тот занимал в разное время.
Говоря об основных задачах, стоящих перед министерством образования Пензенской области, глава региона обратил особое внимание на реализацию национальных проектов «Образование» и «Демография», совершенствование профилактической работы, повышение качества образования и воспитания.
Кроме того, Олег Мельниченко остановился на теме развития профессионального образования.
Читайте также
Комаров назначен министром образования Пензенской области
«Мы должны организовать четкую спайку между работодателями и учебными заведениями, которые готовят рабочие кадры и специалистов среднего звена. Мы не должны работать вхолостую. Необходимо сосредоточиться на специальностях, которые будут давать реальные результаты для экономики региона», — подчеркнул губернатор.
В свою очередь Алексей Комаров заверил, что система образования будет выполнять поставленные перед ней задачи, прежде всего в части реализации нацпроектов, формирования управленческого кадрового резерва и повышения уровня знаний учащихся.
«Эти и иные задачи мы будем выполнять благодаря плотной и слаженной работе с федеральными органами власти и привлечению ведущих экспертов системы образования Российской Федерации», — цитирует Алексея Комарова пресс-служба Минобразования Пензенской области.