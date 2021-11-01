Мельниченко представил Комарова коллективу министерства образования Пензенской области Политика

Пенза, 1 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко представил нового министра образования региона Алексея Комарова коллективу ведомства.

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Он отметил, что Алексей Комаров начал свой трудовой путь в 2005 году, и перечислил должности, которые тот занимал в разное время.

Говоря об основных задачах, стоящих перед министерством образования Пензенской области, глава региона обратил особое внимание на реализацию национальных проектов «Образование» и «Демография», совершенствование профилактической работы, повышение качества образования и воспитания.

Кроме того, Олег Мельниченко остановился на теме развития профессионального образования.

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«Мы должны организовать четкую спайку между работодателями и учебными заведениями, которые готовят рабочие кадры и специалистов среднего звена. Мы не должны работать вхолостую. Необходимо сосредоточиться на специальностях, которые будут давать реальные результаты для экономики региона», — подчеркнул губернатор.

В свою очередь Алексей Комаров заверил, что система образования будет выполнять поставленные перед ней задачи, прежде всего в части реализации нацпроектов, формирования управленческого кадрового резерва и повышения уровня знаний учащихся.

«Эти и иные задачи мы будем выполнять благодаря плотной и слаженной работе с федеральными органами власти и привлечению ведущих экспертов системы образования Российской Федерации», — цитирует Алексея Комарова пресс-служба Минобразования Пензенской области.