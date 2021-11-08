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Коломыцева выступила за возвращение Пензе славы самого зеленого города Поволжья

14:51 | 08.11.2021 | Политика

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Пенза, 8 ноября 2021. PenzaNews. Заместитель генерального директора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс», депутат гордумы седьмого созыва Людмила Коломыцева, участвующая в конкурсе на замещение должности мэра, заявила, что в случае своего избрания намерена организовать полную инвентаризацию муниципального имущества, заняться развитием коммунальной инфраструктуры, а также решить задачу по возвращению Пензе славы самого зеленого города Поволжья.

Коломыцева выступила за возвращение Пензе славы самого зеленого города Поволжья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Город — это в первую очередь хозяйство, имущество, и не хозяин тот, кто своего хозяйства не знает. Но, судя по деятельности управления муниципального имущества, так, как она складывается сегодня, видимо, нет у нас хозяина в городе. [...] Необходимо произвести полную инвентаризацию всего муниципального имущества», — сказала она в ходе заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Пензы в понедельник, 8 ноября.

Людмила Коломыцева добавила также, что следует провести проверку соответствия рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, и кадастровой, которая, по ее словам, в ряде случаев занижена.

«После этого у нас появится столько денег, что нам хватит и на ремонт школ, и на ремонт детских садов, и на благоустройство общественных и дворовых территорий», — подчеркнула претендент на пост мэра.

В числе других приоритетов она назвала развитие коммунальной инфраструктуры и полный запрет точечной застройки, особенно в центре города.

«И еще хочу сказать, что у меня стоит задача вернуть Пензе звание самого зеленого города Поволжья. Для этого необходимо всего лишь при приемке зданий в эксплуатацию наблюдать за тем, чтобы застройщики соблюдали нормы, прописанные в правилах благоустройства. [...] И, конечно же, нужно запретить вырубку рекреационных и лесопарковых зон. И тогда, я уверена, за пределами нашего города его будут вспоминать не в связи с громкими коррупционными скандалами, а как [...] самый чистый, зеленый город счастливых людей», — резюмировала Людмила Коломыцева.

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