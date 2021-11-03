Басенко, Шулькин и Коломыцева допущены к конкурсу на замещение должности мэра Пензы Политика

Пенза, 3 ноября 2021. PenzaNews. Исполняющий обязанности главы администрации Пензы Александр Басенко, глава администрации Железнодорожного района города Андрей Шулькин и заместитель генерального директора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Людмила Коломыцева допущены к участию в конкурсе на замещение должности мэра. Соответствующее решение конкурсная комиссия приняла на заседании в среду, 3 ноября, по итогам рассмотрения документов, представленных кандидатами.

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Как сообщает пресс-служба пензенской гордумы, 8 ноября претенденты на пост главы администрации Пензы представят свои программы развития города членам конкурсной комиссии.

Затем решение о результатах конкурса будет направлено в гордуму.

После этого вопрос о назначении мэра будет вынесен на сессию, на которой кандидатам предстоит выступить с программой на тему «Эффективное управление городским хозяйством».

Голосование депутатов по назначению главы администрации Пензы будет проходить тайно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Андрей Лузгин, занимавший пост главы администрации Пензы с октября 2019 года, освободил должность по собственному желанию. Депутаты гордумы приняли его досрочную отставку 15 октября 2021 года.