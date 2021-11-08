Первый правительственный час в пензенском Заксобрании будет посвящен ситуации с COVID-19 Политика

Пенза, 8 ноября 2021. PenzaNews. Темой первого правительственного часа в Законодательном собрании Пензенской области, который пройдет в рамках 46-й очередной сессии регионального парламента, станет ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Заксобрания Валерий Лидин в ходе совещания, состоявшегося в понедельник, 8 ноября.

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«Аспекты лекарственного обеспечения, вакцинации, профилактики коронавирусной инфекции и организации работы учреждений и предприятий в период объявленного режима повышенной готовности очень чувствительны для населения. Во время депутатских приемов в избирательных округах от граждан поступает большое количество обращений на данную тему. Именно поэтому для информирования депутатов и выбран самый актуальный в настоящих условиях вопрос», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, с докладом «О принимаемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Пензенской области» выступит временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства – министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев.