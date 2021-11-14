Депутата Калинина предлагается избрать в состав комитета Заксобрания по госстроительству Политика

Пенза, 14 ноября 2021. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от «Единой России» Вадим Калинин, как ожидается, будет избран в состав комитета по государственному строительству и вопросам местного самоуправления. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального парламента.

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«Изменить соответствующим образом численный состав комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по государственному строительству и вопросам местного самоуправления», — сказано в тексте.

Ожидается, что постановление будет принято на ближайшей сессии Законодательного собрания, которая запланирована на пятницу, 19 ноября.