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Вакантный мандат депутата пензенского Заксобрания передан Вадиму Калинину

11:39 | 14.11.2021 | Политика

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Пенза, 14 ноября 2021. PenzaNews. Вадим Калинин получил мандат депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, который стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Николая Макарова, назначенного руководителем представительства пензенского правительства при правительстве РФ.

Вакантный мандат депутата пензенского Заксобрания передан Вадиму Калинину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Избирательная комиссия региона рассмотрела соответствующий вопрос на заседании, состоявшемся в минувшую пятницу, 12 ноября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году Вадим Калинин шел третьим в региональной группе №9 списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от партии «Единая Россия».

Возглавлял группу Николай Макаров. Вторым был председатель федерации профсоюзов Пензенской области Николай Котов, который также являлся кандидатом по одномандатному округу №9 и в итоге победил.

В 2019 году Вадим Калинин участвовал в выборах Пензенской городской думы как кандидат от «Единой России» по одномандатному округу №6, однако избирательную гонку тогда выиграл коммунист Сергей Лукичев.

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