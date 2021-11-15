ЦУР Пензенской области возглавил Кондрашов Политика

Пенза, 15 ноября 2021. PenzaNews. Артем Кондрашов стал новым руководителем центра управления регионом (ЦУР) в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Прошу любить и жаловать, тем более что ЦУР приобретает в современных условиях все большее значение, поскольку позволяет устанавливать обратную связь с гражданами. Это структура, которая мониторит интернет, которая мониторит все блоги, все паблики, в общем, все, что есть в сети интернет, и, соответственно, делает общую информационную картину происходящего на территории региона», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 15 ноября.

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Он добавил, что ЦУР фиксирует проблемы, поднимаемые гражданами, и передает информацию в органы власти для дальнейшего реагирования.

«Это серьезная структура, которая осуществляет коммуникацию правительства Пензенской области с населением», — отметил губернатор.

По его словам, Артем Кондрашов — «человек не местный».

«Работал в Москве, в самом ЦУРе — головном, московском. Теперь вот будет работать с нами здесь, в Пензенской области», — пояснил Олег Мельниченко.