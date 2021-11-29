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Бычков сменил Курдову на посту главы Минкультуры Пензенской области

09:17 | 29.11.2021 | Политика

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Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Сергей Бычков, до настоящего времени занимавший должность заместителя генерального директора ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области», назначен министром культуры и туризма региона. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Бычков сменил Курдову на посту главы Минкультуры Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас изменения в министерстве культуры. Министром культуры Пензенской области назначен Бычков Сергей Вячеславович», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 ноября.

Олег Мельниченко отметил, что Сергей Бычков «из сферы культуры», поэтому «понимает что к чему».

«Надеюсь, что у Сергея Вячеславовича все получится», — добавил губернатор.

Он также проинформировал о том, что Владимир Карпов и Ильдар Мавлюдов, временно исполнявшие обязанности заместителей министра культуры и туризма Пензенской области, избавились от приставки врио.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого работой министерства культуры и туризма Пензенской области руководила Татьяна Курдова.

Она возглавила ведомство еще в декабре 2015 года, когда оно функционировало в статусе управления культуры и архива.

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