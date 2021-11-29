Бочкарева назначена министром физкультуры и спорта Пензенской области Политика

Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Евгения Бочкарева назначена министром физической культуры и спорта Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Министром физической культуры и спорта Пензенской области назначена Бочкарева Евгения Александровна. Она заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике, бронзовый призер летних Олимпийских игр 1996 года в командных упражнениях, до настоящего времени — президент федерации эстетической гимнастике Пензенской области, главный тренер сборной команды Пензенской области по художественной и эстетической гимнастике. Подготовила 27 мастеров спорта по эстетической гимнастике», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 ноября.

Олег Мельниченко отметил, что гимнастика является прорывным направлением для региона.

«Пожелаем Евгении Александровне успехов в работе на должности министра спорта», — добавил глава региона.

Олег Мельниченко также проинформировал, что Владимир Жучков, временно исполнявший обязанности первого заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области, избавился от приставки врио.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пост министра физкультуры и спорта Пензенской области стал вакантным после того, как Григорий Кабельский был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.