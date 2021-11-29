Космачев утвержден в должности зампреда правительства – министра здравоохранения Политика

Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Вячеслав Космачев, временно исполнявший обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области – министра здравоохранения региона, избавился от приставки врио. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Вячеслав Владимирович Космачев у нас назначен на должность заместителя председателя правительства – министра здравоохранения Пензенской области. Прошу любить и жаловать», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 29 ноября.

Олег Мельниченко отметил, что Вячеслав Космачев имеет богатый опыт работы в области здравоохранения.

«Начинал с врача-интерна в [областной больнице имени Н.Н.] Бурденко, прошел все ступени», — напомнил глава региона.