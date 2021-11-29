EN
11:26:50 Понедельник, 29 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Космачев утвержден в должности зампреда правительства – министра здравоохранения

09:48 | 29.11.2021 | Политика

Печать

Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Вячеслав Космачев, временно исполнявший обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области – министра здравоохранения региона, избавился от приставки врио. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Космачев утвержден в должности зампреда правительства – министра здравоохранения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вячеслав Владимирович Космачев у нас назначен на должность заместителя председателя правительства – министра здравоохранения Пензенской области. Прошу любить и жаловать», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 29 ноября.

Олег Мельниченко отметил, что Вячеслав Космачев имеет богатый опыт работы в области здравоохранения.

«Начинал с врача-интерна в [областной больнице имени Н.Н.] Бурденко, прошел все ступени», — напомнил глава региона.

Новости партнеров
Читайте также
Инна Чарыкова ответит на вопросы пензенцев о ВИЧ-инфекции Жительница Никольска лишилась более 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Пензе мужчине грозит тюремный срок за кражу двух покупательских тележек Автобус помощи ЛДПР прибудет в Пензенскую область
Новому руководителю правового управления Пензы предстоит провести ревизию судебных дел — мэр В Пензе в выручке строительного магазина обнаружена фальшивая купюра
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама