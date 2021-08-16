Исполнение обязанностей главы пензенского Минздрава возложено на Космачева Политика

Пенза, 16 августа 2021. PenzaNews. Исполнение обязанностей министра здравоохранения Пензенской области возложено на врио заместителя председателя правительства региона Вячеслава Космачева с понедельника, 16 августа, в связи с отставкой Александра Никишина. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

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«С сегодняшнего дня обязанности министра здравоохранения возлагаются на Вячеслава Владимировича Космачева», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что обязанности врио зампреда областного правительства с Вячеслава Космачева не снимаются.

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«То есть он врио заместителя председателя правительства – министра здравоохранения с сегодняшнего дня. Соответствующий документ подписан», — пояснил глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром 16 августа на совещании в правительстве Пензенской области временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко проинформировал, что врио министра здравоохранения региона Александр Никишин попросился в отставку.

Олег Мельниченко поблагодарил Александра Никишина за достойное выполнение задач в период пандемии коронавируса и вручил ему почетную грамоту.