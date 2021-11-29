Бойко стала замначальника департамента по охране памятников истории и культуры Политика

Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Екатерина Бойко назначена заместителем начальника департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Заместителем руководителя департамента назначена Бойко Екатерина Николаевна», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 ноября.

Олег Мельниченко добавил, что до настоящего времени Екатерина Бойко занимала должность консультанта отдела организационно-кадрового и правового обеспечения министерства культуры и туризма Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого в должности начальника департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры был утвержден Александр Понякин.