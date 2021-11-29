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Бойко стала замначальника департамента по охране памятников истории и культуры

11:33 | 29.11.2021 | Политика

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Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Екатерина Бойко назначена заместителем начальника департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Бойко стала замначальника департамента по охране памятников истории и культуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заместителем руководителя департамента назначена Бойко Екатерина Николаевна», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 ноября.

Олег Мельниченко добавил, что до настоящего времени Екатерина Бойко занимала должность консультанта отдела организационно-кадрового и правового обеспечения министерства культуры и туризма Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого в должности начальника департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры был утвержден Александр Понякин.

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