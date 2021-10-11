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Понякин стал начальником департамента по охране памятников истории и культуры

12:03 | 11.10.2021 | Политика

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Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Александр Понякин назначен начальником департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Понякин стал начальником департамента по охране памятников истории и культуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Начальником департамента назначен Понякин Александр Алексеевич», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 11 октября.

С марта 2021 года Александр Понякин занимал должность временно исполняющего обязанности председателя комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры. На посту главы ведомства он сменил Светлану Оникиенко, которая стала заместителем директора музейно-выставочного центра Заречного по научной работе.

В соответствии с постановлением регионального правительства №411-пП от 12 июля комитет был переименован в департамент.

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