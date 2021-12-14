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Александру Синюкову вручен почетный знак Заксобрания Пензенской области

13:26 | 14.12.2021 | Политика

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Пенза, 14 декабря 2021. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков за многолетний добросовестный труд и весомый вклад в развитие избирательной системы вручил главе облизбиркома Александру Синюкову почетный знак регионального парламента, а также почетную грамоту совета руководителей фракции «Единая Россия».

Александру Синюкову вручен почетный знак Заксобрания Пензенской области

Фото: Zspo.ru

Церемония вручения состоялась в ходе организационного заседания избирательной комиссии Пензенской области нового состава во вторник, 14 декабря.

Как сообщается на сайте Заксобрания, члены облизбиркома с правом решающего голоса отмечены благодарственными письмами регионального парламента.

Новый состав избирательной комиссии Пензенской области сформирован на пятилетний период — с 2021 по 2026 годы.

Пост главы облизбиркома сохранил за собой Александр Синюков.

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